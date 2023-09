Un estudi determina la millor temperatura per dormir bé a la nit

El desenvolupament de l'estudi

El son interromput o les dificultats per quedar-se adormit pot convertir-se és un problema seriós per a moltes persones, sobretot en les nits caloroses en què un es pot passar hores fent voltes al llit. Ara, un estudi revela la temperatura òptima per descansar de manera adequada.Un estudi realitzat per investigadors nord-americans, i publicat a la revista científica Science of the Total Environment, assenyala que la millor temperatura perquè les persones, en concret les majors, tinguin un somni reparador oscil·la entre 20 i 25 graus.Després d'analitzar un grup de 50 voluntaris de més de 60 anys residents a Boston, els científics es van adonar que quan les temperatures ascendien de 25 a 30 graus, l'eficiència del somni dels participants baixava fins a un 10%.Encara que les temperatures entre 20 i 25 graus afavorien el son reparador, es va detectar «una gran diferència entre les persones, cosa que significa que cada una té el seu propi rang de temperatura òptima per dormir, que fins i tot pot canviar amb el temps», afirma Amir Baniassadi, investigador sanitari de la Facultat de Medicina de Harvard, que en va dirigir l'estudi.Altres investigacions anteriors han demostrat que un descens del 10% en l'eficiència del son és suficient per perjudicar el rendiment cerebral, augmentar l'estrès, l'ansietat i la fatiga, així com afectar el control del nivell de sucre a la sang de l'organisme l'endemà.Així, les conclusions de l'estudi donen suport a les mesures per millorar el confort tèrmic dels habitatges, especialment les residències de gent gran i els habitatges socials. Altres investigacions estan trobant solucions més enllà de l'aire condicionat, com ara pintures reflectores i altres materials de construcció.«Mentre ens ocupem de les implicacions més generals del canvi climàtic, no hem de passar per alt el seu possible impacte en una cosa tan fonamental com el somni», afirma Amir Baniassadi.En aquest sentit, les dades històriques mostren que els augments de temperatura en el passat han influït en els patrons de son de manera significativa, per la qual cosa l'escalfament global podria pertorbar el somni de les persones.Per al 2099, l'augment de les temperatures podria minvar unes 50 hores de son per persona i any. I en tot això la gent gran és la més vulnerable a l'estrès tèrmic, tant de dia com de nit.Per fer aquest estudi s'han seguit els patrons de son de les persones i les temperatures dins de les seves pròpies llars. En total, els investigadors van recopilar gairebé 11.000 nits de son i dades ambientals per analitzar.Als participants se'ls van instal·lar sensors de temperatura i humitat de l'aire als seus dormitoris i van portar un dispositiu similar a un anell durant la nit per registrar el seu somni, temperatura de la pell, freqüència cardíaca i moviment.Després de conèixer els resultats, Baniassadi suggereix fer petits ajustaments a l'entorn personal per optimitzar el son, com millorar la circulació de l'aire i optar per roba de dormir lleugera. Millorar el confort tèrmic del propi edifici podria suposar una diferència més gran, encara que és més difícil i costós.Els participants en aquest estudi vivien en habitatges molt diversos, des de petits apartaments subvencionats pel govern fins a cases unifamiliars privades, encara que la majoria van declarar tenir un nivell de vida força alt.«El nostre estudi subratlla l'impacte potencial del canvi climàtic en la qualitat del somni dels adults grans», escriuen Baniassadi i els seus col·legues a l'article, «sobretot els de nivell socioeconòmic més baix», on els edificis antics mal aïllats de la calor i el fred necessiten ajustaments per mantenir còmodes.Per això, calen polítiques per elevar els estàndards de construcció dels nous habitatges, aïllar millor els habitatges existents i subvencions per fomentar l'adopció de panells solars per donar a tots accés a electricitat barata.