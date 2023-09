'Soy camarero' salta de Twitter a la televisió per a denunciar les irregularitats en l'hostaleria

Jesús Soriano, la persona que està darrere del compte 'Soy camarero', va aparèixer a 'laSexta Xplica'

Actualitzada 10/09/2023 a les 19:47

Jesús Soriano, la persona que està darrere del famós compte de Twitter 'Soy Camarero', va acudir a laper denunciar els problemes a què s'han d'enfrontar les persones que es dediquen al sector de l'hostaleria, reconeixent que molts han de pluriemplear-se.«Han d'estar en diverses feines perquè molts no arriben a final de mes», va explicar el jove, que va dir conèixer bé el sector, ja que hi ha treballat 18 anys. A més, va denunciar que hi ha molts casos en què «no paguen per sobre de l'SMI». «Sembla que no se'n volen assabentar», va lamentar Jesús.El jove també va voler explicar un exemple que li va arribar, el cas d'una persona que s'hi va posar en contacte per explicar-li la situació. «Feia dos mesos que no cobrava. El sou és de 700 euros i treballa de 11.00 a 23.00», ha detallat.«Hi haurà gent que digui que això n'és culpa d'acceptar-ho. No, és que si no s'ha d'anar sota un pont», va justificar. Una situació que, va reconèixer, «no és tan excepcional com la gent pot pensar».