Mor una cooperant catalana en l'atac a un comboi humanitari a Ucraïna

Actualitzada 10/09/2023 a les 13:21

Road to Relief: assistència sanitària i mèdica als civils a Ucraïna

Una cooperant catalana ha mort en l'atac a un comboi humanitari a Ucraïna. Es tracta d'Emma Igual, directora de l'ONG Road to Relief. «Tenim una confirmació verbal de la seva mort i estem a l'espera d'una confirmació oficial i certificada per part de les autoritats ucraïneses», ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares. La pròpia Road to Relief ha ofert detalls de l'atac, que es va produir ahir dissabte al matí a la regió de Bakhmut. Segons l'ONG, el vehicle dels cooperants –amb quatre persones a bord- va rebre l'impacte d'un projectil rus, va bolcar i es va incendiar. En l'atac van morir el voluntari canadenc Anthony 'Tonko' Ihnat i la catalana Emma Igual, mentre que els altres dos ocupants van quedar ferits de gravetat.«Dissabte al matí, cap a les 10.00 hores, quatre membres de l'equip Road to Relief van sortir des d'Sloviansk en direcció Bakhmut per avaluar les necessitats dels civils atrapats en el foc creuat a la ciutat d'Ivanivske», ha començat el relat l'ONG Road to Relief en un post a Instagram penjat a mitjanit. «Passada la localitat de Txàssiv Iar, el seu vehicle va patir un atac rus i va rebre l'impacte directe d'un projectil, que va fer bolcar el cotxe i incendiar-lo», ha continuat l'ONG, que ha informat que els quatre ocupants eren el voluntari mèdic alemany Ruben Mawick, el voluntari suec Johan Mathias Tyr, el voluntari canadenc Anthony 'Tonko' Ihnat i la voluntària catalana i directora de Road to Relief, Emma Igual.«En Ruben i en Johan van resultar greument ferits amb impactes de metralla i cremades, però van poder ser evacuats a un centre hospitalari. S'ha confirmat la mort de Tonko, però desconeixem encara l'estat d'Emma Igual», assegurava l'ONG. Hores més tard, el ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha confirmat la mort de la cooperant catalana en una atenció als mitjans a la cimera del G-20 a Nova Delhi. «Lamentablement els confirmo que aquesta és la informació que tenim en aquests moments. Ha caigut un projectil sobre un vehicle on viatjava aquesta ciutadana espanyola que treballava per una ONG a Ucraïna», ha assenyalat Albares.«Tenim la confirmació verbal de la seva mort i estem a l'espera d'una confirmació certificada per part de les autoritats ucraïneses», ha apuntat el titular d'Exteriors. «Hem tingut constància de les informacions aquest matí i ens hem posat en contacte amb el govern d'Ucraïna i el Ministeri», han afegit fonts del Departament d'Acció Exterior del Govern, que igualment només ha rebut una confirmació verbal de la mort de la cooperant catalana. «Estem a l'espera d'una confirmació definitiva i, per tant, hem de ser prudents», han volgut recalcar des del departament liderat per Meritxell Serret, que s'ha posat a disposició de la família per tot el que pugui necessitar.Emma Igual va cofundar l'ONG Road to Relief el març del 2022, just en l'inici del conflicte a Ucraïna. L'objectiu de l'ONG és ajudar la població civil més afectada i vulnerable per la guerra, especialment en zones de combat com el Donetsk, Bakhmut o Kherson. Al mes de maig del 2023, Igual va ser entrevistada pel programa 'Tot Es Mou' de TV3 i va detallar el seu dia a dia, coordinant un equip de 40 voluntaris entre Donetsk i Bakhmut, envoltats dels combats més cruents. La cofundadora de Road to Relief va explicar que la seva feina és l'assistència humanitària i mèdica als civils, i que ja havien evacuat unes 1.300 persones, 650 de les quals nens.Prèviament, Igual havia treballat com a investigadora associada en diverses universitats i agències de les Nacions Unides durant més de cinc anys, havia estat coordinadora general d'Amnistia Internacional a Espanya i havia col·laborat amb diverses ONG a Grècia, Myanmar, Kenya i el Marroc.