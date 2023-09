L'exercici en grup s'associa a majors beneficis per a la salut mental

Millores en la qualitat de vida i els nivells d'estrès

Els beneficis de les activitats grupals

20 Minutos | L'exercici físic és una part fonamental d'un estil de vida sa. L'evidència científica que reporta els seus beneficis va des d'una millora de la salut mental a efectes protectors enfront de la demència, el càncer o les malalties cardiovasculars.Amb tot, existeixen diferents maneres de posar en marxa aquest exercici físic, i algunes poden ser millors per a la nostra salut per al nostre cos que unes altres. En aquesta línia, una recerca va provar que les persones que realitzen exercici físic en grup de manera habitual podrien gaudir de majors efectes beneficiosos que aquelles que ho fan en solitari.Aquesta conclusió, explicada detalladament en el mitjà científic The Journal of the American Osteopathic Association, part d'un estudi destinat a documentar amb precisió l'impacte que l'exercici físic regular té sobre la salut mental de les persones.Per a realitzar aquest estudi, els investigadors van prendre a 30 estudiants de medicina, els van dividir en tres grups i els van associar a cadascun un programa diferent d'exercici físic: en el primer cas, havien de realitzar uns exercicis de 30 minuts d'enfortiment d'abdomen almenys una vegada a la setmana en grup; en el segon, van realitzar el mateix exercici en solitari o amb no més de dos companys almenys dues vegades a la setmana; i en el tercer no van realitzar més exercici que caminar o desplaçar-se amb bicicleta en el seu dia a dia.A continuació, els autors van mesurar diversos paràmetres de la salut mental dels participants, incloent-hi els seus nivells percebuts d'estrès o la seva qualitat de vida a nivell mental, física i emocional cada quatre setmanes.Després de 12 setmanes, els qui exercitaven en grup van experimentar millores en els tres àmbits de la qualitat de vida, així com un descens dels seus nivells d'estrès. Comparativament, els que s'havien exercitat en solitari només van veure millores en la seva qualitat de vida a nivell mental.Finalment, el grup de control (aquells que no havien realitzat cap programa d'exercici físic addicional als seus desplaçaments en el dia a dia) no va reportar cap canvi en cap dels aspectes avaluats de la qualitat de vida ni en el nivell d'estrès.Es tracta d'un estudi dut a terme sobre un grup petit i homogeni, amb el que té importants limitacions a l'hora de generalitzar els resultats. No obstant això, resulta consistent amb troballes prèvies que han documentat els beneficis per a la salut mental de l'exercici físic i de les activitats en grup, en uns efectes positius que s'estenen fins i tot fins a una certa reducció en el risc de patir malalties neurodegeneratives.