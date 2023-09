El Marroc sol·licita oficialment ajuda a Espanya per al rescat i la reconstrucció

El ministre Albares explica que estan parlant amb Iberia i Binter perquè augmentin la capacitat i descarta llogar avions

Actualitzada 10/09/2023 a les 10:42

El Marroc ha sol·licitat oficialment ajuda a Espanya per a fer front a les conseqüències del terratrèmol a Marràqueix. Així ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge, on ha assegurat que n'enviaran «tanta com el Marroc necessiti» tant en equips de salvament i rescat com en la posterior reconstrucció. El cap de la diplomàcia espanyola també ha assenyalat que de moment no tenen constància de víctimes i ferits espanyols i ha descartat llogar avions per a repatriar els qui ho desitgin. Albares ha justificat que «no és necessari» i ha assenyalat que estan en contacte amb les companyies Iberia i Binter per augmentar la seva capacitat.El dispositiu espanyol «està en marxa» després que Albares hagi rebut, aquest dissabte a la matinada, la trucada del seu homòleg marroquí, «que oficialment ha sol·licitat ajuda d'Espanya». Segons el ministre espanyol, ja està en coordinació amb els ministeris de Defensa i Interior per a «activar aquest mecanisme» i enviar equip de salvament i rescat.El titular d'Exteriors no ha quantificat el nombre d'equips que enviaran, però ha assegurat que l'ajuda «serà tanta com el Marroc necessiti, tant en aquest primer moment amb equips de salvament i rescat per trobar el nombre més gran de persones amb vida, com quan toqui la reconstrucció».El govern espanyol descarta posar avions per a la repatriació d'espanyols, com sí que va fer a l'Afganistan, perquè considera que «no és necessari» tenint en compte la proximitat i les connexions existents entre tots dos països. Albares ha explicat que estan parlant amb les companyies aèries Iberia i Binter perquè els propers avions tinguin «més capacitat de la prevista».