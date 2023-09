El Fons Català de Cooperació recomana canalitzar l'ajuda al Marroc amb aportacions en organitzacions de «confiança»

L'organització rep una «allau» d'ajuntaments que volen donar suport a la població afectada

El director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, David Minoves, ha fet una crida aquest diumenge a canalitzar les donacions per a la crisi humanitària que viu el Marroc amb «organitzacions de confiança» que treballen sobre el terreny amb aportacions econòmiques. En declaracions a l'ACN, Minoves ha recordat que les despeses per enviar materials des de Catalunya fins al lloc dels fets «són altes» i que aquests productes es poden comprar al Marroc en zones que no han estat afectades. Minoves ha explicat que han posat en marxa diversos números de compte per rebre aportacions per ajudar en el procés de reconstrucció i suport a la població. Des de l'inici de la campanya hi ha hagut una «allau» d'ajuntaments per col·laborar-hi.



La prioritat: les properes setmanes Per Minoves és important que des del món local i la ciutadania puguin ajudar per preparar les properes setmanes a la zona. «Quan el terratrèmol no sigui notícia encara caldrà restituir a les persones víctimes del succés i restablir-los els seus mitjans de subsistència», ha explicat. «Haurem de col·laborar amb les autoritats locals per restituir les cases i els negocis», ha posat d'exemple.



En aquest sentit, Minoves s'ha mostrat molt satisfet del suport rebut fins al moment. «Hi ha hagut una allau d'ajuntaments mostrant solidaritat», ha explicat a l'ACN. Ha recordat que molts catalans tenen familiars i amics al Marroc o hi van néixer i que, per això, se senten interpel·lats amb l'emergència.



Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament han recordat que la situació al Marroc és encara «molt preliminar» i que en aquests moments s'està fent recerca de desapareguts. També han recordat que la població pateix per possibles noves rèpliques o pel mal estat de molts edificis.



Minoves ha dit que el terratrèmol també ha afectat petites poblacions que tenen les vies de comunicació molt afectades. «Estem recollint informació i per això volem actuar amb celeritat, però, sent útils», ha conclòs.



Per a fer les donacions el Fons Català ha habilitat diversos números de compte que es poden trobar al web de l'organització. La Creu Roja demana la col·laboració Per la seva banda, la Creu Roja ha iniciat una campanya per a demanar la col·laboració de la ciutadania per donar suport a les tasques de rescat i recuperació de les zones afectades. «Molts edificis han quedat destruïts i centenars de persones han perdut la vida, han resultat ferides o sota la runa», han recordat. L'organització ha habilitat diferents canals per a rebre donacions com el web, un número de telèfon, Bizum o SMS.

Minoves ha afirmat que moltes persones amb coneguts a la zona volen ajudar enviant menjar, aigua o medicaments. «Enviar coses concretes els fa pensar que allò arribarà a algú i, en canvi, els diners es desconeix on van. Aquesta és una idea falsa perquè les despeses per enviar productes són molt altes i tot plegat es pot trobar allà mateix amb major facilitat logística, de transport i distribució», ha recordat.El director de l'organització ha explicat que s'han posat a disposició de les autoritats locals que han patit la catàstrofe, han recollit informació sobre l'abast de l'emergència i s'han posat d'acord amb les administracions catalanes per canalitzar la solidaritat del país.Per això, han activat una campanya d'emergència perquè tant administracions com particulars puguin donar suport a les persones afectades. Han fet una recerca d'entitats que estan en disposició d'actuar en aquesta primera fase de l'emergència, com Bombers o Farmamundi, per a la realització de les primeres tasques de recerca i medicaments.