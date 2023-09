Creen una banda per al cap que detecta l'alzheimer primerenc durant el somni

Els investigadors van estudiar els patrons comuns entre les ones cerebrals durant el somni i els indicadors d'alzheimer primerenc

Activitat elèctrica característica al cervell

Una via per a nous mètodes de detecció

L'alzheimer, la més comuna de les malalties neurodegeneratives, és una condició molt complexa en què intervenen multitud de factors que fins ara els científics no han aconseguit comprendre completament. Actualment no hi ha cap cura, però sí que és possible posar en marxa estratègies que alenteixen la seva progressió.Per això, una part molt important de la investigació científica sobre la patologia es dedica a trobar mètodes per detectar la malaltia de manera primerenca. Recentment, un estudi ha investigat de quina manera certs patrons a les ones cerebrals es correlacionen amb altres indicadors de la malaltia. Gràcies a això, han pogut desenvolupar un dispositiu wearable simple que mesura l'activitat elèctrica del cervell, servint efectivament per distingir aquests patrons que podrien indicar la presència de la malaltia.Tal com expliquen aquests autors al medi especialitzat Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, per aconseguir aquests resultats van dissenyar un experiment amb 205 adults grans, als quals se'ls va realitzar un electroencefalograma d'un únic canal durant el son, per tal de mesurar l'activitat elèctrica dels seus cervells mentre dormint emprant una banda frontal desenvolupada.Posteriorment, van estudiar de quina manera els patrons de les ones cerebrals d'aquestes persones s'alineaven estadísticament amb altres indicadors coneguts de l'alzheimer primerenc, a fi d'esbrinar en quin grau l'activitat elèctrica del cervell durant el somni es pot emprar com a marcador de la malaltia en les seves primeres fases.D'aquesta manera, els investigadors van detectar efectivament que certs patrons d'EEG s'associaven amb el deteriorament cognitiu, fins i tot encara que fossin efectes subtils. L'enfocament té algunes limitacions importants, tenint en compte a més que l'estudi es va realitzar sobre pacients d'unes característiques específiques, de manera que és difícil generalitzar les troballes. Igualment, el nombre de participants és relativament baix.Tot i això, es tracta d'una evidència que apunta que hi ha relacions entre determinats patrons d'activitat elèctrica del cervell i l'alzheimer fins i tot en les primeres fases, il·luminant una via nova per al desenvolupament de diferents dispositius o mètodes de detecció.