Un terratrèmol al Marroc deixa ja més de 630 morts i 300 ferits

El sisme, de magnitud set a l'escala de Richter, ha sacsejat la regió al sud-oest de Marràqueix

Actualitzada 09/09/2023 a les 11:44

El fort terratrèmol del Marroc deixa ja 632 morts i 329 ferits, segons l'últim balanç a les 07.30 hores del matí facilitat pel Ministeri de l'Interior. El sisme, de magnitud set a l'escala de Richter, es va registrar poc després de les 23.10 hores de la nit d'ahir divendres i ha sacsejat la regió al sud-oest de Marràqueix. L'epicentre s'ha localitzat a la localitat d'Ighil i ha provocat l'esfondrament de nombrosos edificis a la zona i rodalies. «El terratrèmol ha provocat la mort de 296 persones a la províncies i prefectures d'Al Hazouz, Marràqueix, Uarzazat, Azilal, Chichaoua i Taroudant. A més, 153 persones han resultat ferides de diversa gravetat i han estat traslladades a hospitals», ha confirmat el Ministeri de l'Interior del Marroc.



Una vintena de trucades des d'Andalusia

El Govern aplega informació sobre afectats pel terratrèmol

Sánchez i Aragonès traslladen tota la "solidaritat i suport"

El balanç de víctimes i ferits inicial és fins a les dues de la matinada i es tem que pugui augmentar amb el pas de les hores. El sisme ha afectat també zones rurals muntanyoses i de difícil accés. «Les autoritats locals, els serveis de seguretat i Protecció Civil de totes les províncies i regions afectades s'han mobilitzat per intervenir, proporcionar l'assistència necessària i avaluar els danys», ha continuat el comunicat del Ministeri de l'Interior, que recomana «mantenir la calma i evitar el pànic» a la ciutadania. Diversos edificis i mesquites de la Medina de Marràqueix –declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO- han resultat danyats pel terratrèmol.El telèfon d'emergències 112 d'Andalusia ha rebut una vintena de trucades pel terratrèmol del Marroc, procedents de diverses localitats de Huelva, Sevilla, Jaén, Màlaga i Còrdova. La primera de les trucades s'ha rebut a les 00.14 hores i se n'han comptabilitzat més de 20 procedents de municipis com Lepe, Almonte, Sevilla, Huelva, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Màlaga, Marbella, Còrdova i Lucena. No hi ha constància que s'hagin produït danys personals ni materials.El Govern està recopilant informació sobre possibles afectats pel terratrèmol del Marroc i recomana seguir les indicacions de les autoritats i els equips d'emergència. «Estem fent seguiment de les conseqüències del sisme i estem en contacte amb les autoritats pertinents», ha assegurat el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. «Qualsevol persona afectada es pot posar en contacte amb el Govern, també a través de la Delegació al Nord d'Àfrica», ha recordat la Generalitat, que també està activant un punt de contacte i informació per als molts catalans que tenen familiars al Marroc. El delegat del Govern al Nord d'Àfrica, Ahmed Benallal, i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ja es troben sobre el terreny.«El Govern està fent seguiment de les conseqüències del terratrèmol que ha afectat el Marroc, en contacte amb les autoritats pertinents i recopilant informació sobre el terreny. Estem a disposició dels afectats i els seus familiars», ha confirmat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat «tota la solidaritat i suport» al poble de Marroc davant del «terrible» terratrèmol registrat aquesta matinada, que ha deixat almenys 630 morts i 300 ferits. El president del Govern, Pere Aragonès, s'ha mostrat «colpit per l'esfereïdor terratrèmol» i ha expressat el seu condol a les víctimes i a tot el poble marroquí. A més, ha dit que el Govern està a disposició dels afectats i les autoritats locals i que han activat l'ajuda humanitària per pal·liar aquesta catàstrofe.Per la seva banda, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha dit que els seus pensaments estan amb les víctimes i els seus familiars i ha mostrat la seva solidaritat amb Marroc.