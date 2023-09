Sanitat adverteix d'una errada en una aplicació per a diabètics que administra insulina en excés

Recomanen actualitzar la versió de programari per a corregir el problema detectat

Actualitzada 09/09/2023 a les 20:13

L'Agència Espanyola de Medicaments I Productes Sanitaris (Aemps) ha alertat d'un possible risc d'administració excessiva d'insulina en reiniciar l'aplicació mylife CamAPS FX per a la teràpia de pacients diabètics.En un comunicat, l'Aemps, vinculada al Ministeri de Sanitat, detalla que l'aplicació revisa i ajusta constantment la dosi diària total d'insulina per a calcular automàticament l'administració i està indicada per a tots els tipus de diabetis, tant per al tractament amb bomba com amb ploma d'insulina.Segons la informació facilitada per l'empresa fabricadora de l'aplicació a Sanitat, en reiniciar mylive CamAPS FX el registre de la dosi diària del pacient s'ajusta de manera gradual, en un termini de 3-4 dies, i pot provocar l'administració excessiva d'insulina, especialment el primer dia.