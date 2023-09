Mor la conductora d'un turisme en un xoc per encalç contra un camió a l'AP-7, a Vilablareix

107 persones han perdut la vida aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

Actualitzada 09/09/2023 a les 11:56

R. H. H., veïna de Mataró de 37 anys, és la conductora que ha mort aquest divendres després que el cotxe que conduïa hagi xocat per darrere contra un camió a l'AP-7, al seu pas per Vilablareix (Gironès). Al cotxe hi viatjava també un menor, que ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha tingut lloc poc abans de dos quarts de cinc de la tarda al quilòmetre 65,5 de la carretera esmentada. El camió es trobava aturat a causa d'una avaria i el turisme hi ha xocat per la part posterior. Les causes de l'accident estan sota investigació.Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Quant a l'afectació viària, l'autopista s'ha tallat fins a les cinc de la tarda, moment a partir del qual s'han anat obrint carrils gradualment fins que la circulació s'ha normalitzat, cap a dos quarts de vuit del vespre. Hi ha hagut fins a cinc quilòmetres de cues.