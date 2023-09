La mare que va matar al seu fill en un hotel de València el va enverinar amb les farinetes

El jove, de 25 anys i amb discapacitat, va ingerir una substància tòxica

Actualitzada 09/09/2023 a les 12:30

La dona que va matar al seu fill en un hotel de València el va enverinar amb una substància tòxica barrejada amb les farinetes que es va prendre el jove, de 25 anys i una discapacitat psíquica. Així ho ha assegurat la Policia Científica, qui va realitzar una inspecció a l'habitació de l'hotel on van trobar els dos cossos.Els fets van ocórrer el passat 30 d'agost en un hotel de l'avinguda de Les Corts Valencianes. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'avís a les 15.40 hores de l'1 de setembre. Quan els serveis d'Emergència van arribar a l'habitació, van trobar el cos del jovesobre el llit i el de la dona en el sòl. Només van poder certificar la mort de tots dos.El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València es va fer càrrec de les recerques per a esclarir la causa de la mort tant de la mare com la del fill, segons Les Províncies. Quan van ser trobats els cadàvers tot apuntava al fet que tots dos havien mort enverinats.Després de les primeres recerques, la Policia ha determinat que la dona de 54 anys va enverinar al jove donant-li de menjar unes farinetes que contenien una substància tòxica i, posteriorment, les va ingerir la mare per a suïcidar-se.La Policia, a més, ha pogut saber que la dona solia fer escapades amb el seu fill durant uns dies per a descansar i desconnectar. És per aquest motiu que el pare del jove no es va estranyar davant l'absència de tots dos durant les 48 hores que van ser a l'hotel.