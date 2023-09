Els autònoms que ingressin menys del que es preveu per la Normativa de la UE estaran exempts de pagar l'IVA a partir de 2025

Actualitzada 09/09/2023 a les 11:27

20Minutos | Els autònoms estan de sort: a partir de 2025, molts d'ells deixaran d'estar obligats a pagar l'IVA. És el que es disposa a la Directiva europea 2020/285 aprovada per la Unió Europea i en l'adaptació de la qual en un marc legal nacional treballa ara el Ministeri d'Hisenda amb les associacions d'autònoms. L'entrada en vigor d'aquesta disposició comunitària està prevista a partir de l'1 de gener de 2025, segons s'especifica en la normativa, si bé és possible que la seva entrada en vigor es retardi, com és habitual als països de la UE quan s'han de traslladar normatives comunitàries a disposicions nacionals. Això comportaria a més una sanció per part de Brussel·les, segons explica El Economista.



El límit estarà en els 85.000 euros

Els Estats podran establir llindars propis

A falta d'un marc regulador a Espanya, la normativa europea disposa que els autònoms amb ingressos inferiors a 85.000 euros podran triar entre acollir-se al règim general de l'IVA o optar per un règim especial de franquícia de l'IVA, la qual cosa permetria als autònoms no haver d'incloure l'IVA en les seves factures i, per tant, no declarar-lo. Segons explica el Economista, per a acollir-se a aquest règim de franquícia, l'autònom no podrà haver superat l'any natural previ a la sol·licitud els 85.000 euros de volum de negoci, encara que la directiva disposa que els estats podran regular el termini fins als dos anys previs.D'igual forma, i una vegada acollit a aquest règim de franquícia de l'IVA, l'autònom no podrà superar en més d'un 10% el volum de negoci, o en cas contrari «deixarà d'aplicar-se» la franquícia, encara que aquest marge podria ampliar-se pels Estats membres fins a un 25%. D'igual forma, si l'autònom sobrepassa els 100.000 euros de facturació al país de franquícia, «no donarà lloc a la franquícia». Només seria possible superar aquest llindar del 25% si el negoci supera els 100.000 euros, a l'ésser el restant en altres països de la UE.La norma, a més, aclareix en una de les seves disposicions que un autònom subjecte al règim normal de l'IVA en el seu estat, però acollit a la franquícia de l'IVA per a petites empreses en un altre estat membre, «la deducció de l'IVA suportat ha de reflectir una connexió amb els lliuraments i prestacions imposables del subjecte passiu», la qual cosa implica que «quan aquests subjectes passius adquireixin inputs en el seu Estat membre d'establiment que estiguin connectats amb lliuraments i prestacions exemptes en altres Estats membres no ha de ser possible la deducció de l'IVA suportat».Aquest límit de 85.000 euros de facturació per a no presentar l'IVA, no obstant això, està obert a modificacions per part dels Estats membres, si bé «ha d'obeir a criteris objectius» i «sempre que respectin el límit superior del llindar». A més, podran establir-se llindars diferenciats «per als diferents sectors d'activitat».L'Estat, per part seva, podrà desactivar la franquícia per a un autònom si supera el llindar de volum de negoci o comunica la seva intenció de deixar la franquícia, o bé decideix cessar la seva activitat. Els autònoms que compleixin aquests requisits, a més, hauran de presentar una declaració anual per a justificar el seu dret a acollir-se a la franquícia, segons informa El Periódico.