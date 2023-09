El G-20 reclama respecte a la integritat territorial d'Ucraïna i que se li permeti exportar gra

L'acord de la cimera celebrada a Nova Delhi crida a accelerar les accions contra la crisi climàtica

Actualitzada 09/09/2023 a les 19:45

La cimera del G-20 celebrada aquest cap de setmana a l'Índia ha consensuat una declaració dels països participants en què reclama a tots els estats que s'abstinguin de l'amenaça o l'ús de la violència contra la integritat territorial i la sobirania d'altres països. El document també assenyala que l'ús d'armament nuclear o l'amenaça de fer-ho és inadmissible i que s'ha de complir l'acord per a exportar gra ucraïnès pel Mar Negre. És la referència a la guerra d'Ucraïna que han fet els líders mundials reunits a Nova Delhi, on no han viatjat el president de la Xina, Xi Jinping, ni el de Rússia, Vladímir Putin. Aquesta edició de la cimera ha servit perquè l'organisme obri les portes a la Unió Africana, formada per 55 països del continent.



La declaració conjunta també recull extenses referències a la crisi climàtica que viu el planeta i fa una crida a accelerar les accions per fer-hi front. Així, demana dedicar esforços i recursos per complir l'Acord de París sobre el clima, reconeix que les mesures preses fins ara i l'ambició dels països són «insuficients» per limitar l'augment de la temperatura global a 1,5ºC i compromet el G-20 a assolir les emissions de carboni zero a mitjan segle. Alhora, promet restaurar abans de l'any 2030 «almenys el 30% dels ecosistemes degradats».El G-20 que inclou els Estats Units, el Canadà, Alemanya, França, el Regne Unit, el Japó, Itàlia , l'Argentina, Austràlia, el Brasil, la Xina, l'Índia, Indonèsia, Corea del Sud, Mèxic, Rússia, l'Aràbia Saudita, Sud-àfrica i Turquia. També en forma part el país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea, que aquest últim semestre de 2023 és Espanya. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hi ha acudit perquè té covid-19.