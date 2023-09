El Parlament Europeu debatrà dilluns la possibilitat d'incorporar el català com a llengua de treball als plenaris

ERC detalla que la setmana que ve encara no hi haurà una decisió final d'aquest acord sorgit de la taula de diàleg

Actualitzada 09/09/2023 a les 11:30

La Mesa del Parlament Europeu debatrà dilluns la possibilitat d'incorporar el català, l'eusquera i el gallec com a llengües de treball en els plenaris de l'Eurocambra, segons ha comunicat ERC. Aquest és un dels acords sorgits de la taula de diàleg entre governs com a pas previ a la incorporació del català com a llengua oficial a la Unió Europea. Aquesta darrera decisió, segons els republicans, es podria debatre el 19 de setembre en el marc de la reunió del Consell Europeu. L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha celebrat que «el PSOE hagi finalment requerit aquest debat a la mesa de l'Eurocambra». Malgrat tot, no hi haurà un vot al respecte per tenir una decisió final.



L'eurodiputada preveu que a Europa «hi haurà reticències per tal d'avançar en el reconeixement internacional de les llengües cooficials de l'Estat». Amb els primers contactes entre el PSOE i els independentistes per a negociar una possible investidura de Pedro Sánchez, ERC recorda als socialistes que tenen «l'obligació de treballar i fer servir el seu pes a l'Eurocambra i al Consell per superar aquests esculls si vol avançar també en les negociacions per a la governabilitat de l'Estat».

Riba alerta d'una possible «maniobra» de la presidència del Parlament Europeu, en mans de la popular Roberta Metsola, «per dilatar-ne la resolució o, fins i tot, per bloquejar-la». Per això el grup parlamentari d'ERC a Europa, els Verds/ALE, utilitzaran la seva presència a la mesa per forçar una votació tan aviat com sigui possible. A més, els republicans demanen als socialistes que també forcin en aquesta direcció.