El Govern activarà l'ajuda humanitària pel terratrèmol al Marroc

El Govern activarà en breu l'ajuda humanitària per la crisi provocada pel terratrèmol al Marroc. El Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reunirà el proper dimecres 13 de setembre a la tarda per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà, ha confirmat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio. Els últims cops que es va convocar aquesta entitat –que coordina l'ajut humanitari del Govern, institucions, entitats i ONG's- van ser per la guerra d'Ucraïna i el terratrèmol de Turquia i Síria. «Hem activat totes les vies per poder donar resposta a les persones afectades pel terratrèmol», ha assegurat Serret.



«Qui estigui en una situació d'emergència, que es posi en contacte amb les autoritats«, ha insistit la titular d'Acció Exterior, que no ha volgut parlar de cap xifra concreta de catalans afectats pel terratrèmol del Marroc. «No tenim les dades tancades i, per tant, serem prudents», ha comentat Serret, que sí ha recordat que el Govern ja ha activat tres números de telèfon per a l'emergència del Marroc. «L'objectiu és acompanyar al màxim les víctimes i els catalans afectats per aquest desastre humanitari», ha assenyalat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, que ha volgut finalitzat enviant un missatge de solidaritat amb el Marroc. «Estem commoguts i enviem el nostre condol a les víctimes del terratrèmol i al poble marroquí», ha conclòs Serret.



Canvis en els telèfons per als afectats pel terratrèmol



El Govern ha actualitzat els telèfons per atendre emergències de persones afectades pel terratrèmol del Marroc. L'executiu ha habilitat tres línies per a afectats que es troben al Marroc, i una altra per a afectats que són a Catalunya. Les línies estan coordinades per la Delegació del Govern al Nord d'Àfrica. El Govern demana que aquestes línies s'utilitzin només per a emergències i informar-se sobre l'evolució de les conseqüències del terratrèmol pels canals oficials del Marroc.