Detingut a Castelló per matar a una àvia utilitzant el mètode del «mataleón»

Es tracta d'una maniobra per a immobilitzar a la víctima, privant-li del reg sanguini, i cometre un robatori

Actualitzada 09/09/2023 a les 10:38

Agents de la Policia Nacional han detingut al presumpte autor de l'homicidi d'una dona comès mitjançant el mètode del «mataleón». Els fets van ocórrer a Castelló, en un local del barri pesquer de la ciutat, on va ser descobert el cadàver de la víctima, una dona de 76 anys. El detingut ha ingressat a la presó.La recerca es va iniciar quan al gener de 2022, en un local sota del barri pesquer de Castelló, va ser localitzat el cadàver d'una dona de 76 anys. Un dels fills de la víctima, alertat per no tenir notícies de la seva mare després que aquesta sortís a fer unes compres, va iniciar la seva cerca i va localitzar el seu cos sense vida a l'interior del local.A partir d'aquest moment es va posar en marxa una sèrie de recerques per a esbrinar el succeït. Durant la inspecció ocular, es va observar que en el lloc dels fets faltaven diversos objectes de valor de la víctima. Així, els agents van concloure que es tractava d'un homicidi comès mitjançant la tècnica del «mataleón». Es tracta d'una maniobra molt perillosa empleada amb freqüència per a immobilitzar a la víctima, privant-li del reg sanguini, i cometre el robatori.Després d'això es va dur a terme una recerca intensiva per a identificar i localitzar a l'autor de l'homicidi. Els agents van dur a terme múltiples gestions que van permetre esbrinar que el responsable de l'homicidi era un home que vivia en la mateixa localitat i, finalment, va ser localitzat i detingut. En les recerques dutes a terme es va comptar amb la col·laboració de la Univepoliciarsitat de Santiago de Compostel·la per a l'estudi de restes biològiques. Després de la seva posada a disposició judicial, ha ingressat a la presó.