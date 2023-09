Desenvolupen una eina de cribratge per a predir el risc de demència amb un 80% de precisió

20 minutos | Actualment són moltes les persones que conviuen amb alguna forma de demència, un grup de malalties neurodegeneratives i progressives que en general afecten la memòria i a les habilitats cognitives de la persona.



Tenint en compte que en l'actualitat no existeix una cura per a la demència, les estratègies preventives són crucials per a reduir el seu impacte en la salut de la persona i en la seva qualitat de vida. De fet, la recerca suggereix que fins a un 40% del total dels casos podria prevenir-se actuant sobre 12 factors de risc clau, que inclouen els nivells educatius baixos, el tabaquisme o els trastorns depressius.



Onze factors de risc claus



En aquesta labor es fan fonamentals els models de predicció de risc de cada individu, si bé dels que disposem fins a aquest moment tenen limitacions, segons apunta el portal de notícies sobre medicina Medical News Today. Amb l'objectiu de millorar aquest aspecte, un grup d'investigadors ha desenvolupat una nova puntuació del risc de demència que té en compte 11 factors de risc per a predir fins a un 80% dels casos de demència fins a 14 anys abans de la seva aparició. Aquesta eina ha estat batejada com a uK Biobank Dementia Risk Score (UKBDRS), atès que les dades emprades en la seva elaboració s'han extret d'aquesta base de dades.



Com expliquen els seus creadors en la revista acadèmica BM|Mental health, per a aquest treball van analitzar informació proporcionada pels serveis de salut i recollida en la base de dades de 220,762 individus amb una edat mitjana de 60 anys i un seguiment de 14 anys.



Al mateix temps, van recopilar una llista de 28 factors de risc o protectors en la demència; en analitzar a la llum d'aquests criteris el 80% de les dades extretes de la base, van trobar onze factors que predeien de manera molt robusta el risc de demència de les persones. Aquests factors consistien en:

L'edat. El nivell educatiu. La història familiar de demència. La pobresa material. La història de diabetis. Els antecedents de ictus. Els antecedents de depressió. La hipertensió arterial. El colesterol elevat. Viure només. El sexe masculí.