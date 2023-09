Una família de Jaén descobreix que tenia un quadre de Van Dyck en el saló de casa seva

La família ha rebut ja diverses ofertes d'importants cases de subhastes internacionals, entre elles Sotheby's

Actualitzada 08/09/2023 a les 17:03

Una família de Jaén ha conviscut durant diverses generacions amb una autèntica obra d'art en el seu saló, però mai van arribar a ser conscients del tresor que guardaven: ni més ni menys que un quadre d'Anton Van Dyck, considerat el pintor flamenc més important després de Rubens.El quadre de Van Dyck (de 130x92 cm) sempre va estar instal·lat en la zona més noble de la casa, però no va ser fins l'any passat quan un expert en art va certificar l'autoria del mateix i també el seu títol, La presentació del nen Jesús a Santa Bàrbara, entre la sorpresa i incredulitat dels membres d'aquesta família.«La família mai va ser conscient del valor del quadre que tenien enfront d'ells, el veien com una cosa rutinària que formava part de la quotidianitat», explica a Efe Luis Baena, l'advocat que representa a aquesta família que, de moment, prefereix ometre la seva identitat.Es pensa que el quadre podia haver arribat a Jaén a través de Sevilla (on vivia part de la família) en el segle XVII, que va ser quan es van assentar a la ciutat andalusa més d'un centenar de famílies flamenques, principalment comerciants i banquers.Després de certificar-se la seva autoria, el quadre, que presentava evidents signes de deterioració en tractar-se d'un quadre del primer terç del segle XVII, va ser restaurat per un taller de prestigiosos professionals andalusos.La família ha rebut ja diverses ofertes d'importants cases de subhastes internacionals, entre elles Sotheby's, però la primera opció dels legítims propietaris és que l'obra d'art es quedi en el Museu de Belles Arts de Sevilla.