Un malalt de càncer demana entrar a la presó sense cometre cap delicte «per no estar sol»

Justo Márquez té por de «estar sol» i en la presó tindria companys que li podrien «atendre i socórrer»

Actualitzada 08/09/2023 a les 16:49

Justo Márquez, un granadí de 60 anys malalt de càncer, ha demanat ingressar voluntàriament en el centre penitenciari d'Alhaurín de la Torre (Màlaga) perquè, a causa del seu estat de salut, té por de «estar sol» i en la presó tindria companys que li podrien «atendre i socórrer».Márquez assegura que també pateix problemes de cor, depressió i ansietat i que li han derivat en diverses ocasions als serveis de salut mental, on la resposta que ha obtingut sempre ha estat que «visiti al seu metge de capçalera» i «receptar-li nous tractaments», per la qual cosa se sent «desnonat» pels serveis socials i sanitaris.«No trobo ajuda per cap part i entrar en la presó és la idea que he tingut, però no vull cometre cap delicte», afirma Márquez, que està «desesperat» per trobar una solució al seu problema i deixar d'estar «les 24 hores del dia sol».Aquest dilluns ha acudit a la presó d'Alhaurín de la Torre per a demanar el seu ingrés amb un cartell en el qual ha escrit: «Vull anar a la presó». Afirma que continuarà protestant a les portes del centre fins que resolguin la seva situació. Márquez ha pogut parlar aquest dilluns amb el director de la presó, qui li ha denegat la possibilitat d'ingressar voluntàriament en ella sense haver comès un delicte.Aquest granadí, pare de cinc fills, als qui fa mesos que no veu, va estar durant dos anys a la presó quan era jove per problemes amb les drogues, però ara afirma estar «net» des de fa més de tres dècades i, encara que desitjaria ingressar a la presó, no vol tornar a delinquir.