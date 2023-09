Un dels passatgers del vol que va fer mitja volta per una diarrea: «Va tacar 15 o 20 files»

«Allò era un festival. Ho havien tapat però les restes anaven de la meitat de l'avió cap a la sortida», relata

Actualitzada 08/09/2023 a les 17:58

L'incident en un avió d'Atlanta amb destinació a Barcelona d'aquest passat dilluns en el qual el vol va donar la volta per la diarrea d'un passatger, a la qual van denominar com a «risc biològic», continua portant cua. Aquest dijous, un dels viatgers que van viure la situació ha volgut donar detalls en RAC1. La indisposició de l'home no hauria estat rellevant de no ser perquè la resta del passatge va arribar a destí amb vuit hores de retard per l'incident.«Estic bé, no ens vam assabentar massa del tema», ha relatat Carles en la ràdio catalana i ha assegurat que va ser el pilot qui va avisar del que ocorria per megafonia. «S'havia adonat que hi havia una persona que estava estirada i malalta i que per un motiu biològic tornàvem a l'aeroport d'Atlanta», ha comentat. Segons el relat de Carles, «tothom estava molt tranquil» i a més, «el passatger afectat no va necessitar assistència mèdica. Jo i la meva parella som mèdics i ningú va sol·licitar la presència d'un metge».Carles també ha afirmat que des del seu seient no va poder veure el que passava fins que van haver de baixar-se de l'avió quan van tornar a Atlanta. «Allò era un festival; ho havien tapat però hi havia des de mig avió fins que sorties tot ple de diarrea. Havia tacat com 15 o 20 files», ha explicat, alhora que ha dit que «no es va percebre cap olor». L'aerolínia ha compensat als passatgers pel retard amb un xec de 200 dòlars.