Girona: Detingut per saltar-se un control, xocar contra el cotxe patrulla i ferir un mosso

El conductor, que portava les plaques d'un altre vehicle i anava drogat, va escapar-se corrent, però els agents el van poder detenir

Actualitzada 08/09/2023 a les 14:49

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys per saltar-se un control policial a Torrent (Baix Empordà), xocar contra el cotxe patrulla i ferir un dels policies. Tot plegat va passar la matinada de dimecres a dijous pels volts de quarts de tres quan l'arrestat no ha fet cas de les indicacions dels agents quan li demanaven que s'aturés a la rotonda de Torrent, en direcció a Palafrugell (Baix Empordà).En comptes de frenar, l'home va saltar-se el control i va fugir. Els Mossos van iniciar una persecució que va acabar amb el jove encastant el seu vehicle contra el patrulla dels Mossos que intentaven evitar que s'escapés. En el xoc, un dels agents va quedar ferit lleu, mentre el detingut va intentar escapar bosc a través.Els agents, però, van iniciar una recerca fins que el van trobar darrere d'uns matolls amagat. Al fer-li el control d'alcoholèmia va donar negatiu, però positiu en marihuana. A més, els Mossos van comprovar que les plaques que portava la furgoneta amb la que circulava corresponien a la d'un cotxe robat a Marsella.El xoc va deixar malmès el vehicle policial, especialment la part davantera esquerra. L'arrestat haurà de respondre davant del jutge per un delicte de conducció temerària, un de furt o robatori, un de falsificació documental i un altre de lesions i un d'atemptat als agents de l'autoritat. Està previst que aquest divendres passi a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.