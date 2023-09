Detingut a Barcelona un home per violar i robar a una dona sense sostre al Barri Vell de Girona

L'home la va atrapar i la va agredir sexualment a més d'intentar ofegar-la fins a set vegades

Actualitzada 08/09/2023 a les 16:23

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Barcelona un home de 39 anys i amb múltiples antecedents que va agredir sexualment i va robar a una dona sense sostre a Girona. Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar el dissabte 2 de setembre pels volts de dos quarts de deu de la nit als Jardins de la Francesa, al Barri Vell de Girona.La víctima va anar al centre social la Sopa a demanar menjar i a trobar-se amb una amiga, però l'agressor, que és usuari de la Sopa, va sortir insultant-la i perseguint-la fins als Jardins de la Francesa, on la dona pernoctava des de feia unes nits. Allà l'home la va atrapar i la va agredir sexualment a més d'intentar ofegar-la fins a set vegades, segons el DdG.A més, l'arrestat també se li va emportar algunes pertinences. Finalment, la víctima va poder sortir corrent i va anar a demanar ajuda al centre social la Sopa i va explicar el que havia passat al personal que hi treballa. El presumpte agressor va poder fugir i, després de prop d'una setmana desaparegut, els Mossos l'han pogut arrestar pels volts de dos quarts de vuit del matí a Barcelona. La dona va recuperar les seves pertinences. Segons va relatar davant la jutgessa de guàrdia, víctima i agressor es coneixien i, de fet, havien coincidit diverses vegades en centres d'acollida i també havien dormit plegats al carrer.En la seva declaració, la víctima va explicar que l'home ja l'havia agredit físicament propinant-li cops de puny al pit en una altra ocasió, però aleshores no va denunciar els fets. S'espera que en les properes hores l'home passi a disposició judicial. Davant dels fets, la jutgessa va acordar que s'imposés una ordre de cerca i captura contra l'investigat i va imposar una ordre d'allunyament de 500 metres de la víctima. En aquest sentit, la jutgessa assenyala que hi ha un «risc real» que l'investigat torni a acostar-se a la víctima per agredir-la de nou, ja que no té domicili conegut.