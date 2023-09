Badalona: Descobreixen 250.000 euros falsos en un maletí a l'interior d'un vehicle mal aparcat quan se l'enduia la grua

Els policies van detectar que la matrícula podria estar manipulada i, quan van obrir el vehicle, van descobrir el maletí

Actualitzada 08/09/2023 a les 15:29

La Guàrdia Urbana de Badalona va trobar 250.000 euros falsos en un maletí que hi havia a l'interior d'un vehicle, tal com han informat fonts municipals a l'ACN. Una troballa que es va produir el passat dimecres al matí i que va ser possible perquè els agents van denunciar el cotxe per trobar-se mal estacionat a la via pública, al barri del Raval.Les mateixes fonts asseguren que els policies van detectar que la matrícula podria estar manipulada i, quan van obrir el vehicle, van descobrir el maletí, que també tenia 5.000 euros, però amb bitllets de curs legal. Van detenir un home, de 39 anys, veí de Lloret de Mar (Selva), d'origen serbi, amb nacionalitat francesa i carnet de conduir de Bèlgica.