Alerta per l'entrada a Espanya d'olives procedents del Marroc amb alts nivells de pesticides

Els efectes plantegen riscos que són elevats, especialment en els nens, ja que pot afectar el seu desenvolupament neurològic

Actualitzada 08/09/2023 a les 17:21

Quins són els límits

Efectes en la salut d'aquest pesticida

El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ha emès una alerta sobre la venda a Espanya d'unes olives procedents del Marroc que contenen elevats nivells d'un pesticida no autoritzat a la UE.D'acord amb el comunicat emès pel RASFF, el 18 d'agost es va dur a terme un control fronterer en aquest enviament d'olives importades del Marroc i es va alliberar per a la seva distribució. No obstant això, els resultats d'una analítica realitzada a aquest producte d'olives barbacoa van revelar la presència d'un pesticida en proporcions superiors a les permeses.En concret, es tracta del pesticida clorpirifos. Els nivells detectats van ser de 0,067 mg/kg-ppm, quan el seu Límit Màxim de Residus (LMR) està fixat en 0.01 mg/kg – ppm. Per tant, ha estat qualificat com a risc greu per part de les autoritats europees. No hi ha informació disponible sobre si ha afectat alguna persona o símptomes associats. Així mateix, no s'han publicat més detalls sobre les característiques d'aquestes olives, com la marca.I quins són els seus efectes en la salut? «És un pesticida organofosforat conegut pels seus efectes nocius sobre el sistema nerviós humà», detallen a Pesticide Action Network. Aquest insecticida bloqueja un enzim «que el nostre cervell necessita per a controlar l'acetilcolina, un dels molts neurotransmissors que medien la comunicació entre les cèl·lules nervioses».Els efectes plantegen riscos que són elevats, especialment en els nens, ja que pot afectar el seu desenvolupament neurològic. A curt termini, una exposició a dosis baixes pot provocar «maldecaps, agitació, incapacitat per a concentrar-se, feblesa, cansament, nàusees, diarrea i visió borrosa». En canvi, «dosis més altes poden provocar paràlisi respiratòria i la mort». A llarg termini, la seva exposició pot provocar greus problemes, com a efectes adversos sobre el desenvolupament neurològic, efectes durant l'embaràs, alteracions endocrines o tumors.