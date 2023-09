Repsol ven els seus actius d'exploració i producció de petroli i gas al Canadà per 468 milions de dòlars

La companyia explica que es vol concentrar en àrees clau

Actualitzada 07/09/2023 a les 10:55

Repsol ha acordat vendre els seus actius de petroli i gas al Canadà a Peyto, una empresa energètica amb seu a Calgary, per 468 milions de dòlars, segons ha explicat la companyia espanyola en un comunicat. L'acord inclou els drets miners, les instal·lacions i les infraestructures relacionades amb el negoci canadenc d'exploració i producció de petroli i gas de la multinacional espanyola, entre els quals hi ha els actius de Greater Edson amb una producció de gas principalment. La companyia també assenyala que està «reenfocant la seva cartera d'exploració i producció mitjançant la rotació d'actius per concentrar-se i consolidar-se en àrees clau», preferentment en països de la OCDE. Es preveu que l'adquisició es tanqui a mitjans d'octubre.En especial, Repsol ha posat especial focus en els Estats Units, on ha construït una posició que genera «sinèrgies i per tant majors avantatges competitives».Darrerament, l'empresa ha desinvertit en llocs en emplaçaments no estratègics, reduint la presència de Repsol i producció de 25 a 14 països després de la venda d'actius al Vietnam, Malàisia, Papua Nova Guinea, Austràlia, Grècia, Marroc, Iraq, Bulgària, Equador i Rússia i s'ha centrat en altres àrees claus com els Estats Units i Brasil.Repsol mantindrà les seves operacions comercials i logístiques al Canadà a través de la instal·lació de GNL St John i el seu negoci de 'trading'.