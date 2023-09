Pedro Sánchez dona positiu per covid-19 i no viatjarà a la cimera del G-20 a Nova Delhi

El govern espanyol en funcions enviarà a la reunió la vicepresidenta Calviño i el ministre Albares

Actualitzada 07/09/2023 a les 20:48

Pedro Sánchez no viatjarà a la cimera del G-20 prevista per al 9 i 10 de setembre a Nova Delhi després que aquest dijous a la tarda hagi resultat positiu de covid-19 en el test preceptiu per assistir a la reunió. Així ho han explicat tant fonts de la Moncloa com el mateix president del govern espanyol en funcions al seu compte de la xarxa social X, l'antiga Twitter.Sánchez es troba bé i continuarà treballant des de la seva residència. El govern espanyol estarà representat a la trobada del G-20 per la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i pel ministre d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.