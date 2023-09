Martorell: Detenen una dona per robar en un supermercat i agredir una treballadora

Investiguen una segona persona que també va participar en el robatori

Actualitzada 07/09/2023 a les 18:13

Detenim una dona que havia robat en una botiga a Martorell. Va agredir una treballadora que va intentar evitar el robatori. L'altra dona que l'acompanyava també ha estat investigada pels fets pic.twitter.com/o8eZuo9buI — Mossos (@mossos) September 7, 2023

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat 4 de setembre, una dona, de 25 anys, com a presumpta autora d'un delicte de robatori violent i un altre de lesions per haver-se endut productes d'un supermercat de Martorell i haver agredit una treballadora quan fugia.La investigació va començar el passat 26 d'agost, quan la policia va tenir coneixement del robatori i, gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, va poder identificar les dues autores. Ambdues, que duien un cotxet amb un menor, van passar per la línia de caixa sense pagar i, quan els ho van voler impedir, la jove de 25 anys va colpejar la treballadora de la botiga.La víctima va necessitar assistència mèdica. L'altra implicada també està investigada pels mateixos fets. L'arrestada, que compta amb tres antecedents policials, va passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Martorell, mentre que l'altra dona està pendent d'estar citada per declarar.