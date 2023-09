Lidl retira del mercat un producte de neteja per la seva semblança amb un refresc

La cadena ha informat als consumidors en el seu web perquè procedeixin a retornar-lo, recuperant l'import que van abonar

Actualitzada 07/09/2023 a les 16:54

Netejador «amb fragància a albercoc»

El Ministeri de Consum ha confirmat la retirada del netejador i protector de pintura de cotxe dels establiments de Lidl per induir a error als consumidors que ho adquireixen, atès que l'etiqueta del producte estava escrita en alemany i el seu envasament i aparença donen la sensació que es tracta d'un refresc en lloc d'un article de neteja. Aquest fet va ser denunciat davant les autoritats competents per FACUA-Consumidors en Acció.La Direcció General de Consum ha informat que, una vegada investigada la denúncia, s'ha constatat que Lidl «de manera voluntària» ha adoptat mesures en línia amb el defensat per FACUA. Entre altres, la retirada del producte de les seves botigues. La cadena ha informat als consumidors en el seu web perquè procedeixin a retornar-lo, recuperant l'import que van abonar.El mes de juliol passat FACUA va denunciar Walter Schmidt, empresa fabricadora del producte, davant la Direcció General de Consum i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) del Ministeri de Consum per comercialitzar a Espanya aquest netejador i protector en un format que podria confondre's amb un refresc.El Reial decret 770/1999, de 7 de maig, pel qual s'aprova la Reglamentació tècnic-sanitària per a l'elaboració, circulació i comerç de detergents i netejadors recull en el punt 4 del seu article 8 que «no es permeten productes que tinguin una forma, una olor, un color, un aspecte, una presentació, un etiquetatge, un volum o una grandària, tals que sigui previsible que els consumidors, en particular els nens, els confonguin amb productes alimentosos i per això els portin a la boca, els xuclin o els ingereixin».De la mateixa manera, l'article 35 del Reglament (CE) Núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles estableix que «els envasos que continguin una substància o mescla perillosa subministrada al públic en general no tindran una forma ni un disseny que atregui o susciti la curiositat dels nens, ni que indueixi a engany als consumidors, com tampoc una presentació o un disseny similars als utilitzats per a aliments, pinsos, medicaments o productes cosmètics, que puguin induir a engany als consumidors».Aquest netejador i protector de pintura per a cotxes marca Robbyrob estava a la venda en tots els establiments Lidl d'Espanya. El producte està elaborat a Alemanya, i es ven en format d'un litre amb tap vermell i amb ampolla transparent que deixa veure el líquid color taronja del seu interior. A més, apareixia marcat «amb fragància a albercoc». L'olor a aquesta fruita podia també induir, especialment en nens, a creure que es tracta d'un producte que es pot beure. Així mateix, l'etiqueta principal del producte que estava a la venda apareixia en anglès i alemany, la qual cosa dificultava encara més al consumidor el saber que es tracta d'un article no apte per a la seva ingesta.