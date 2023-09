L'advocada de Rosa Peral, sobre la interlocutòria de la sèrie de Netflix: «S'estan rient a la nostra cara»

Critica que la magistrada «s'hagi negat» a vetllar pel dret a l'honor i la intimitat de les filles de l'exguàrdia urbana

Actualitzada 07/09/2023 a les 16:30

L'advocada de Rosa Peral, Núria González, ha criticat la interlocutòria emesa pel jutjat de primera instància número 6 de Vilanova i la Geltrú que ha desestimat la pretensió de la condemnada d'aturar cautelarment la difusió de la sèrie de Netflix 'El cuerpo en llamas' sobre l'anomenat 'crim de la Guàrdia Urbana.«S'estan rient a la nostra cara», ha assegurat la lletrada en una entrevista a Catalunya Ràdio en què ha criticat que la magistrada «hagi rebutjat tutelar el dret a la intimitat de Peral i les seves filles perquè ella no ha posat uns diners que no pot tenir perquè fa tres anys que no treballa». Per tot plegat ha dit que no descarta emprendre noves accions legals.González ha expressat la seva indignació amb la situació perquè des del seu punt de vista aquesta interlocutòria és «una falta de tutela judicial brutal». Ha recordat que la demanda que van fer era per la presència de les menors en la sèrie i ha remarcat que fins i tot s'utilitza la imatge de les filles de Peral en el tràiler. Així mateix, ha dit que en un primer moment només van demanar poder veure la producció, però ha advertit que la plataforma va amenaçar-les amb interposar una contra demanda milionària si s'interferia en l'estrena de la mateixa.Ha defensat que l'exguàrdia urbana no té capacitat econòmica per fer front a la fiança prèvia a la qual fa referència la interlocutòria i ha recordat que fa tres anys que va ser arrestada i va deixar de percebre el seu sou. «Només cobra 120 euros mensuals per treballar a la consigna de la presó», ha assenyalat. Alhora, ha aclarit que Peral «no ha cobrat ni un euro pels llibres que s'han escrit o ara per la sèrie».També ha dit que el seu compte corrent es troba en negatiu, ja que la sentència que la va condemnar a 25 anys de presó també va fixar una indemnització de 400.000 euros en concepte de responsabilitat civil. A banda de Peral, per aquest cas també va ser condemnat a 20 anys de presó i la mateixa indemnització el seu còmplice, el també exguàrdia urbà, Albert López. Per tot plegat ha dit que ara esperaran a veure la sèrie i ha explicat que no descarten emprendre noves accions legals.