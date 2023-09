Desenvolupen per primera vegada un òrgan humà dins d'un animal

Un equip de científics ha conreat un ronyó amb el 50-60% de cèl·lules humanes en embrions de porc

Actualitzada 07/09/2023 a les 18:43

Un equip de científics ha desenvolupat, per primera vegada, embrions de porc els ronyons del qual contenien un 50–60% de cèl·lules humanes i que, després de 28 dies de gestació en aquest animal, mostraven una estructura perfectament normal per a la seva fase de desenvolupament.Es tracta dels anomenats embrions quimera, que contenen cèl·lules de dues espècies, en aquest cas d'humà i porc, una nova línia de recerca en l'encara llunyana possibilitat de generar òrgans humans en altres animals per a trasplantaments.L'equip d'investigadors, procedents de la Xina però en el qual també ha participat l'espanyol Miguel Ángel Esteban, ha publicat els seus resultats a la revista Cell Stem Cell, la qual assenyala que és la primera vegada que s'aconsegueix conrear un «òrgan sòlid humanitzat» en una altra espècie, encara que sí s'han usat mètodes similars per a generar teixits humans com a sang o múscul esquelètic en porcs.Així, l'equip de científics, encapçalat pels Instituts de Biomedicina i Salut de Guangzhou de la Xina, va crear amb èxit aquests embrions quimèrics i els va transferir a truges, on ha aconseguit que els ronyons humanitzats en desenvolupament presentessin una estructura i una formació de túbuls normals al cap de 28 dies.