Descobreixen un nou tipus de cèl·lules en el cervell humà

Els astròcits glutamatèrgics tenen un paper important en el processament d'informació

Actualitzada 07/09/2023 a les 17:52

El cervell està format per dues grans famílies de cèl·lules: les neurones i les cèl·lules glials. Almenys fins ara, perquè un grup de científics de la Universitat de Lausana ha descobert un nou tipus, la qual cosa obre «immenses perspectives de recerca» en malalties com l'alzheimer i el párkinson, segons va assegurar Andrea Volterra, de l'UNIL i autora principal de l'estudi.La Neurociència afirma que el cervell funciona gràcies a les neurones que són capaces d'elaborar i transmetre informació a través de les seves xarxes. I, a les cèl·lules glials que exerceixen una sèrie de funcions estructurals, energètiques i immunitàries, a més d'estabilitzar les constants fisiològiques. El nou descobriment, que han denominat «astròcits glutamatèrgics», és una cèl·lula híbrida, a mig camí entre les dues anteriors.Diversos neurocientífics han suggerit durant molt de temps que els astròcits poden tenir un paper actiu en la transmissió sináptica i participar en el processament de la informació, però els estudis realitzats donaven resultats contradictoris. En identificar un nou tipus de cèl·lula amb les característiques d'un astròcit i que expressa la maquinària molecular necessària per a aquesta mena de transmissió, l'equip ha posat fi a anys de controvèrsia, segons l'article de Nature.L'estudi mostra que aquest nou tipus de cèl·lula també té un paper en la regulació dels circuits cerebrals implicats en el control del moviment i podria oferir dianes terapèutiques per a la malaltia de Parkinson. Mentre que les pròximes recerques «exploraran el possible paper protector d'aquesta mena de cèl·lula enfront de la deterioració de la memòria en la malaltia d'Alzheimer, així com la seva funció en altres regions i patologies diferents de les explorades aquí», va agregar l'autora de l'estudi.