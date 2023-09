Activistes ambientals li donen una 'empastissada' en la cara al director de Ryanair

«Convido als passatgers a venir a Irlanda, on la nata és millor», va ironitzar O'Leary davant de les càmeres

Actualitzada 07/09/2023 a les 18:33

Le immagini della torta in faccia a Michael O'Leary, patron di #Ryanair pic.twitter.com/PGOOy8chrV — askanews (@askanews_ita) September 7, 2023

El conseller delegat de l'aerolínia irlandesa Ryanair, Michael O'Leary, va rebre aquest dijous a Brussel·les l'impacte d'un pastís de nata en la cara llançada per activistes mediambientals, al crit de «deixeu de contaminar amb els vostres avions». O'Leary es disposava a fer unes declaracions a la premsa davant de la seu de la Comissió Europea, quan dos activistes li van llançar a la cara un pastís mentre li deien «benvingut a Bèlgica».«Mai m'havien rebut tan bé. Per desgràcia eren ecologistes i la crema era artificial. Convido als passatgers a venir a Irlanda, on la nata és millor», va ironitzar O'Leary davant les càmeres, fins i tot amb restes de nata en la cara. Els pilots belgues de l'aerolínia amb base a l'aeroport de Charleroi aniran a la vaga per quarta vegada en dos mesos els dies 14 i 15 de setembre, en la recerca de millors salaris i condicions, segons van anunciar els sindicats CNE i ACV Puls. L'anunci dels sindicats francòfon i flamenc es va produir quan O'Leary es trobava ja a Brussel·les per donar la conferència de premsa.