Un jutge autoritza un pres a tenir un vis a vis amb el seu gos abans que sigui sacrificat

El reclús es reunirà amb el gos a la presó de Martutene, Guipúscoa, per poder donar-li un últim adeu

Actualitzada 06/09/2023 a les 15:47

Un reclús de la presó de Martutene, a Guipúscoa, podrà reunir-se per última vegada en un vis a vis amb el seu gos abans que la mascota sigui sacrificada pel seu mal estat de salut. Així ho ha decidit el Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 del País Basc, una cosa bastant atípica, ja que normalment aquestes peticions són denegades, i que ha arribat a obrir un debat.El pres va fer una petició formal el mes de juny passat i, després de diverses reunions del jutge amb el psicòleg de la presó, es va donar llum verda a la trobada, però amb condicions. El gos haurà d'acudir a la visita acompanyat d'un familiar del pres al qual també se li hagi concedit la petició del vis a vis. A més, s'haurà de presentar una verificació veterinària per a demostrar que l'animal està malalt i que serà sacrificat. L'última condició és que, en el cas que el gos embruti les instal·lacions, serà el propi reclús el que s'encarregui de netejar-les.La decisió ha obert un debat entre els funcionaris de presons. Segons va informar en el seu moment Confilegal, són molts els que estan en contra d'aquestes pràctiques. Rafael Paniza, el portaveu de l'Associació Professional de Funcionaris de Presons (APFP), va dir al mitjà que la situació de les presons ja és complicada com «per a haver d'estar pendents de gossos que volen que entrin des de l'exterior».No és la primera vegada que es produeix un vis a vis peculiar. Fa unes setmanes, una jutgessa de Pamplona va permetre a una reclusa tenir un Satisfayer, per «no suposar cap perill en estar fabricat de goma». Encara que es van imposar algunes condicions, com que fos d'ús individual i que s'utilitzés en la intimitat.