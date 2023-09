Un atac amb míssils provoca almenys 16 morts en un mercat ple de civils a Ucraïna

Zelenski atribueix l'autoria dels fets a Rússia i apunta que el nombre de víctimes podria augmentar

Actualitzada 06/09/2023 a les 17:57

Un atac amb míssils en un mercat ple de civils a la ciutat de Kostyantynivka, a la província ucraïnesa de Donetsk -a l'est del país-, ha provocat almenys 16 morts. En un missatge publicat a les xarxes, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha mostrat imatges explícites de l'incident i ha atribuït l'autoria a Rússia.«Tothom que estigui negociant encara amb Rússia simplement ignora la realitat. És un mal odiós. Maldat descarada. Inhumanitat total», ha escrit. Zelenski, a més, ha apuntat que el nombre de víctimes podria augmentar, fent d'aquest atac un dels més mortífers dels últims mesos en el marc de la guerra. Moscou, per la seva banda, no ha fet comentaris al voltant dels fets.L'atac ha provocat danys al mercat, diversos comerços propers i una farmàcia. Segons ha informat el primer ministre ucraïnès, Denys Shmyhal, el foc generat per l'explosió ja està controlat i els equips de rescat estan actuant sobre la zona a la recerca de supervivents.Els fets s'han produït el mateix dia que el secretari d'estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha arribat a Ucraïna per reunir-se amb Zelenski, Shmyhal i el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba, amb l'objectiu de discutir la contraofensiva de Kíiv i fer nous anuncis sobre com el gegant nord-americà continuarà donant suport a Ucraïna.