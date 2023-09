Iryo posa a la venda 10 milions de bitllets flexibles des d'11 euros per viatjar a tots els seus destins

La promoció està vigent des d'aquest dimecres fins al pròxim 20 de setembre

Actualitzada 06/09/2023 a les 16:03

Iryo ha obert la venda de bitllets dels seus trens d'alta velocitat per a tot l'any 2024 amb una promoció vigent des d'aquest dimecres fins al pròxim 20 de setembre a través de la qual ofereix 10 milions de bitllets flexibles des d'11 euros per a viatjar a tots els seus destins.La companyia defensa així donar l'opció als ciutadans de poder planificar viatges i escapades amb antelació a través de bitllets flexibles, amb opció a més canvis a través de la modalitat '+Oberta' en les tarifes 'Infinita' i 'Singular Only YOU'.«Després d'aquests primers 9 mesos d'operacions, estem molt satisfets de poder anunciar aquesta nova campanya a través de la qual volem continuar facilitant als consumidors una oferta econòmica i de qualitat a preus assequibles que els permeti organitzar els seus viatges amb antelació», ha assenyalat el director de Vendes d'Iryo, Guillermo Turner.La seva flota està formada per 20 trens 'Frecciarossa' fabricats amb un 95% de materials reciclables i propulsats per energia 100% renovable. Es tracta de trens elèctrics que, en el seu interior, compten amb quatre zones diferenciades en funció de les necessitats de viatge -Infinita, Singular Only YOU, Singular i Inicial-, i orientades tant al viatger d'oci com al de negoci.