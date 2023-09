El càncer entre els menors de 50 anys augmenta un 80% en les últimes tres dècades

Els càncers que més morts van causar van ser els de mama, tràquea, pulmó, intestí i estómac

Actualitzada 06/09/2023 a les 18:05

Més freqüent en majors de 50 anys

Conseqüències per a la salut dels casos de càncer

Càncer de tràquea i pròstata

El càncer de mama va representar el major nombre de casos d'«aparició primerenca» en aquest grup d'edat l'any 2019. Però els càncers de tràquea (nasofaringe) i de pròstata són els que més han augmentat des de 1990, revela l'anàlisi. Els càncers que més morts van causar i que més van comprometre la salut entre els adults més joves l'any 2019 van ser els de mama, tràquea, pulmó, intestí i estómac. Les troballes desafien el que se sabia sobre els tipus de càncer que solen afectar els menors de 50 anys, suggereix un editorial vinculat.Encara que el càncer tendeix a ser més freqüent en les persones majors, les dades suggereixen que els casos entre els menors de 50 anys han anat en augment en moltes parts del món des de la dècada de 1990, però la majoria d'aquests estudis s'han centrat en les diferències regionals i nacionals, i pocs han analitzat la qüestió des d'una perspectiva global o els factors de risc per als adults més joves, assenyalen els investigadors. En un intent de satisfer aquestes llacunes de coneixement, van recórrer a les dades del Global Burden of Disease 2019 Study per a 29 tipus de càncer en 204 països i regions.Van examinar la incidència (nous casos), les morts, les conseqüències per a la salut (anys de vida ajustats en funció de la discapacitat o AVAD) i els factors de risc contribuents per a totes les persones de 14 a 49 anys per a estimar el canvi percentual anual entre 1990 i 2019.L'any 2019, els nous diagnòstics de càncer entre els menors de 50 anys van ascendir a 1,82 milions, un augment del 79% respecte a la xifra de 1990. En general, el càncer de mama va representar el major número d'aquests casos i morts associades, amb 13,7 i 3,5/100.000 de la població mundial, respectivament.Però els nous casos de càncer de tràquea i de pròstata d'aparició primerenca van ser els que van augmentar més ràpidament entre 1990 i 2019, amb variacions percentuals anuals estimades del 2,28% i el 2,23%, respectivament. En l'altre extrem de l'espectre, el càncer de fetge d'aparició primerenca es va reduir en un 2,88% anual estimat.Més d'un milió (1,06) de menors de 50 anys van morir de càncer l'any 2019, la qual cosa suposa un augment d'una mica menys del 28% respecte a la xifra de 1990. Després del càncer de mama, els càncers que van causar el major nombre de morts i la consegüent deterioració de la salut van ser els de tràquea, pulmó, estómac i intestí, amb els augments més pronunciats de morts entre les persones amb càncer de ronyó o ovari.