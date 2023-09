Detingut un home de 49 anys per atracar amb un cúter menors i joves en parcs de Barcelona

El lladre va cometre 10 robatoris de maig a agost i va obtenir 1.200 euros en efectiu i dues cadenes d'or de 13 víctimes

Actualitzada 06/09/2023 a les 17:43

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un home de 49 anys com a presumpte autor de robatoris violents a menors a qui sostreia diners i pertinences personals. Les víctimes es trobaven soles o acompanyades en parcs o jardins, i per aconseguir el seu objectiu el detingut les intimidava amb un cúter.Els investigadors atribueixen al detingut, en els últims tres mesos, 10 robatoris violents a 13 víctimes en parcs de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat. La majoria dels robatoris van tenir lloc a zones obertes dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.L'autor es va endur un botí de 1.200 euros en efectiu i dues cadenes d'or, una valorada en 700 euros. Els investigadors van tenir coneixement del primer cas el passat 12 de maig i la resta durant els mesos de juny, juliol i agost. En comparar els diferents casos, van observar com l'autor seguia el mateix 'modus operandi' en tots els robatoris i van iniciar una investigació encaminada a la seva detenció.El detingut caminava pels carrers i parcs buscant possibles víctimes. Sempre escollia persones vulnerables que no podien defensar-se, la majoria menors d'edat o molt joves, d'entre 15 i 20 anys. S'assegurava que estiguessin soles, o acompanyades amb altres menors, i els abordava amenaçant-los amb el cúter.Un cop aconseguia diners o joies, comminava les víctimes a no moure's en una estona, sota l'excusa que una altra persona que treballava amb ell els vigilava per assegurar-se la fugida i no ser descobert. Arran de la investigació i la col·laboració de les víctimes, els agents el van identificar, localitzar, i finalment detenir el passat 1 de setembre a Barcelona. Al detingut li consten 11 antecedents per fets similars. El dia 2 de setembre el detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Barcelona.