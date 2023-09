Un detingut a Mallorca per donar cabrits vius als seus gossos perquè els matin i gravar-lo

El Seprona ha retirat cautelarment els gossos al detingut

Actualitzada 05/09/2023 a les 17:24

La Guàrdia Civil ha detingut a Sa Pobla (Mallorca) per presumpte maltractament animal un home que oferia cabrits vius als seus dos gossos perquè els matessin, sacrificis que van ser gravats en vídeos que es van publicar a les xarxes socials.Segons ha informat l'institut armat en una nota de premsa, la investigació i l'arrest l'ha dut a terme el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona), que ha retirat cautelarment els gossos al detingut.La Guàrdia Civil va iniciar la investigació arran d'uns vídeos difosos a les xarxes socials: en un es veu una persona que sosté una cria de cabra viva i l'ofereix a dos gossos que maten el cabrit, i en un altre s'aprecia com els gossos ataquen un altre.Els investigadors van identificar el presumpte autor del maltractament i el van localitzar a Sa Pobla, on va ser detingut.Aquest dimarts a la tarda s'ha procedit a la retirada cautelar dels gossos al seu amo.