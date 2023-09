TV3 busca concursants per un nou programa de cites 'Love cost'

A cada capítol hi participaran 5 concursants: una persona soltera i quatre de pretendentes

Actualitzada 05/09/2023 a les 16:50

3Cat ha obert la crida a tothom que vulgui apuntar-se al càsting per participar al nou dating 'Love cost'. Amor, engany i diners seran els tres ingredients d'aquest format, ha informat 3Cat en un comunicat. En cada episodi, un solter o soltera haurà d'esbrinar quins dels seus pretendents acudeixen al programa per amor i quins d'ells només volen emportar-se els diners. A cada capítol hi participaran 5 concursants: una persona soltera i quatre de pretendentes.Després de formats com 'Amor a primera vista' o 'Lluna de mel', 3Cat tornarà a tenir un programa de dating: 'Love cost'. A cada capítol, el solter o soltera haurà d'esbrinar quins dels seus pretendents acudeixen al programa per amor i quins d'ells només volen emportar-se un grapat de diners que guarden a unes misterioses maletes. Tothom que vulgui participar en el càsting del programa ha d'enviar un correu electrònic de presentació a casting@lovecost.cat . Hi ha temps fins a finals de setembre. 'Love cost' és una producció de 3Cat produïda per Minoria Absoluta.