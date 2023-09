Rescaten una dona després de caure dins d'una tomba en un cementiri d'Orense

Actualitzada 05/09/2023 a les 15:43

Una dona va ser rescatada en el matí d'aquest diumenge després de caure en una tomba oberta, d'uns cinc metres de profunditat, en el cementiri de la localitat ourensana de Santa María, en Castrelo de Miño. Segons ha informat el 112, a les 11.30 hores van rebre la trucada d'un particular que indicava que era necessària la intervenció d'equips d'emergència que poguessin acostar-se fins a la ferida, que estava conscient.Així, la central d'emergències va sol·licitar la col·laboració dels professionals d'Urgències Sanitàries de Galícia-061, dels Bombers d'O Carballiño i dels efectius del GES de Ribadavia.Una vegada en el lloc, els equips d'intervenció van usar una llitera i van rescatar a la dona, que va rebre atenció mèdica per part del personal sanitari. L'operatiu va ser completat pels agents de la Guàrdia Civil i des del 112 van avisar als membres de Protecció Civil de la localitat, per si fos necessària la seva col·laboració.