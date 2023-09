Mor la periodista María Teresa Campos als 82 anys

Campos va ingressar el passat diumenge amb pronòstic reservat a causa d'una insuficiència respiratòria aguda

Nos deja María Teresa Campos, una de las grandes comunicadoras de nuestro país, referente del periodismo y la televisión. En Mediaset cosechó grandes éxitos que guardaremos en nuestra memoria con cariño. Gracias por tanto, compañera. Te echaremos mucho de menos pic.twitter.com/SWTdpt8r95 — Mediaset España (@mediasetcom) September 5, 2023

La periodista, locutora i presentadora de televisió María Teresa Campos ha mort aquest dimarts als 82 anys a l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz de Madrid, segons ha informat Telecinco, mitjà en què va acabar la carrera professional.Campos va ingressar amb pronòstic reservat a causa d'una insuficiència respiratòria aguda, i dilluns a primera hora de la tarda l'hospital va informar que la situació clínica de la periodista havia empitjorat i ja estava molt greu.Des del seu ingrés diumenge passat, la periodista ha estat acompanyada en tot moment per les seves filles, Teresa Campos i Carmen Borrego, i la seva néta, Alejandra Rubio, així com per la resta de la família i amics més propers.Només conèixer la seva mort, són molts els professionals de la informació, companys de totes les cadenes de televisió i persones anònimes que estan enviant missatges de condol a la família a través de les xarxes socials.Des de Telecinco, on ha desenvolupat bona part de la seva dilatada i reeixida trajectòria professional, destaquen que «sempre serà recordada per la seva gran tasca periodística i pel que va entretenir des dels seus programes».«Ha estat una de les grans comunicadores del nostre país, amb una reeixida trajectòria a ràdio i televisió» i «la reina dels matins», assenyalen des de TVE.