l'Índia canviarà el nom del seu país a partir del 18 de setembre

El president del Col·legi d'Advocats de la Cort Suprema, Adish Aggarwala al·lega que l'actual nom «el que tenim no és nostre, el van deixar els britànics»

Actualitzada 05/09/2023 a les 19:11

L'Índia, en una sessió especial del Parlament que tindrà lloc el 18 de setembre, podria prens la decisió de canviar el seu nom pel de Bharat de manera constitucional.El primer ministre indi, Narendra Modi, en un primer pas a favor del canvi, va utilitzar el nom de Bharat en les invitacions per a un sopar que va enviar als líders estrangers del cim del G-20.El president del Col·legi d'Advocats de la Cort Suprema, Adish Aggarwala, ha explicat que «el govern de Modi ha pres totes les mesures necessàries per a fer de l'Índia un veritable Bharat». «Florirem més amb el nom de Bharat. El nom de l'Índia el van deixar els britànics», afegeix.La paraula triada per al canvi és, en realitat, un altre nom atorgat a l'Índia des de fa anys i que apareix reflectit en textos de gran antiguitat.