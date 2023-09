Jorge Vilda, destituït com a entrenador de la selecció femenina de futbol

La RFEF comunica el seu acomiadament després de vuit anys al capdavant de l'equip i escasses setmanes després de proclamar-se campió del món

Actualitzada 05/09/2023 a les 17:18

Jorge Vilda ha estat destituït com a tècnic de la selecció espanyola femenina, que es va proclamar campiona del món fa tan sols setze dies a Sídney, va informar la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Vilda, de 42 anys i que tenia un més de contracte, portava al càrrec des del 30 de juliol de 2015, quan va substituir a Ignacio Quereda. Va ser el quart tècnic de la selecció femenina després de Rafael Muga i Teodoro Nieto.El passat 26 d'agost, onze components del cos tècnic de la selecció espanyola femenina, entre els quals no estava Jorge Vilda, van posar els seus càrrecs a la disposició de la RFEF en suport a Jenni Hermoso i a la resta de les jugadores internacionals després dels fets protagonitzats en acabar la final mundialista pel president Luis Rubiales, que es va tocar els genitals a la llotja d'autoritats assenyalant, segons va afirmar, a Vilda i va donar un petó en la boca a la jugadora del Pachuca mexicà.Un dia abans, després de l'Assemblea General Extraordinària de la RFEF en la qual Luis Rubiales va anunciar que no anava a dimitir i fins i tot va oferir l'ampliació del contracte a Vilda, les 23 campiones del món i un altre nodrit grup de futbolistes van anunciar la seva renúncia a continuar acudint a les convocatòries de la selecció mentre Luis Rubiales es mantingués com a president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF).«Després de tot el succeït durant el Mundial Femení, volem manifestar que totes les jugadores que signen el present escrit no tornaran a una convocatòria de la Selecció si continuen els actuals dirigents», van indicar en un comunicat.