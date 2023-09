Els indicadors de covid es mantenen estables a Catalunya amb 480 ingressats i 5.564 diagnòstics

Ja fa nou setmanes que la incidència està en ascens

Actualitzada 05/09/2023 a les 15:57

Els indicadors de covid es mantenen estables amb 480 ingressats a l'hospital, sis més que la setmana anterior, i 5.564 diagnòstics, 119 menys que en el passat període, quan eren 5.683. Són les dades publicades al portal Sivic del Departament de Salut pel que fa a la setmana del 28 d'agost al 3 de setembre, quan hi havia 13 persones ingressades a l'UCI, una menys.L'estimació de la taxa setmanal global és de 120, en la línia de la setmana anterior. El 84% de les persones ingressades tenen més de 60 anys. Ja fa nou setmanes que es registra un augment de la incidència de covid-19, però sembla que comença a estabilitzar-se. Tot i així, Salut preveu que podria produir-se un nou augment després de les vacances pels canvis en la interacció social.La variant òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades. La subvariant XBB.1 és predominant (68,8% de les mostres). La EG.5-Eris, que és una forma de XBB.1, representa el 18% de les mostres, i la XBB.2, el 9,8%. Les altres subvariants de l'òmicron es troben en proporcions baixes (1,6%).D'altra banda, relacionada amb l'onada de calor, a la darrera setmana d'agost es va detectar un augment per sobre de l'esperat en el total d'urgències hospitalàries per totes les causes en els grups d'edat per sobre dels quaranta-cinc anys que, en la setmana actual, sembla començar a normalitzar-se. Ara bé, no s'han detectat variacions per sobre de l'esperat en els ingressos hospitalaris ni en la mortalitat per totes les causes.