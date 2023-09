El raper Morad, a judici per calumniar a un mosso acusant-lo d'«abusador de menors»

Aquest no és el primer afer amb la justícia del cantant en els darrers anys

Actualitzada 05/09/2023 a les 19:40

Un jutge ha enviat a judici al raper Morad, acusat de calumniar a un mosso d'esquadra, que demana que se li condemni a dos anys de presó per gravar-li quan li multava per tenir el cotxe mal estacionat i penjar les imatges en les seves xarxes socials en un vídeo en el qual li titllava de «abusador de menors».En un escrit, al qual ha tingut accés EFE, el titular del jutjat d'instrucció número 4 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acorda obrir judici oral a Morad, un exponent de la nova generació de la música urbana espanyola, per un delicte de calúmnies contra un funcionari públic i, subsidiàriament, per un delicte d'injúries a membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.Com a mesura cautelar, el jutge exigeix a Morad que aportació una fiança de 12.000 euros, per a afrontar les eventuals responsabilitats civils, amb l'advertiment que si no ho fa es procedirà a l'embargament dels seus béns fins a cobrir aquesta quantitat.L'agent dels mossos, representat per l'advocada Sandra Melgar, del bufet Aranda, Melgar & Tasies en nom del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), demana en el seu escrit de conclusions, al qual ha tingut accés EFE, que es condemni a Morad a dos anys de presó per un delicte de calúmnies amb publicitat contra funcionari públic.Així mateix, sol·licita una indemnització amb un total de 10.950 euros, pels danys i perjudicis que li va causar, les seqüeles patides i per les ferides morals.En la mateixa línia, la Fiscalia, en un escrit al qual ha tingut accés EFE, sol·licita per a Morad una condemna d'un any i nou mesos de presó pel mateix delicte de calúmnies i que s'indemnitzi al mosso amb 7.950 euros.Els fets van ocórrer el 27 d'abril de 2022, cap a les 19.00 hores, quan una patrulla d'agents dels Mossos es va dirigir cap a Morad en el barri de la Florida de L'Hospitalet per a multar-li perquè tenia el cotxe mal aparcat.Segons sosté l'escrit d'acusació de l'agent, l'acusat va faltar al respecte a la seva companya de patrulla a la qual li va dir: «que maca que ets cony» i es va negar a identificar-se, mostrant una actitud «desafiadora» cap a tots dos policies.Posteriorment, tots dos agents van informar a Morad que procedirien a sancionar-ho administrativament, en estacionar en un lloc no apte per a això, i per faltar el respecte a l'agent, moment en el qual el raper es va dirigir al mosso, li va dir «abusador de menors», es va acostar a ell i va procedir a gravar sense el seu consentiment ni autorització la seva intervenció.Segons detalla la Fiscalia en el seu escrit d'acusació, Morad va gravar llavors amb el seu mòbil la intervenció policial «a escassa distància» de la cara de l'agent, fent la seva identificació i reconeixement «perfectament visible».Minuts després, Morad, «mogut per la finalitat d'aconseguir la major difusió possible de la imatge i aspecte» del mosso, que havia actuat segons la Fiscalia «en l'exercici legítim de les seves funcions» i que es trobava «degudament uniformat», va penjar el vídeo en el seu compte d'Instagram, en la qual en aquest moment tenia 1,9 milions de seguidors, amb l'objectiu de «vilipendiar-li» i que l'agent anés objecte «si més no d'insults i escarn» tant en xarxes socials com en la seva vida privada.Segons la Fiscalia, Morad va actuar d'aquesta manera per a atemptar contra la «reputació i dignitat» del policia.En el vídeo -que va estar penjat en Instagram durant 24 hores-, apareixia la cara de l'agent discutint amb Morad, qui, de manera «humiliant» i «imputant-li conductes delictives fal·laces» al policia, segons la Fiscalia, va afegir frases en la publicació com «aquest policia es dedica a pegar als menors d'edat i abusar de la gent del barri...deixa d'abusar dels nens petits...dir-li que pari ja de pegar als nens, que pari ja d'abusar».Morad també va publicar dues fotografies on apareixia l'agent de cintura per a dalt i en les quals es podia veure la seva cara perfectament identificable, amb el següent text: «Abusón!! Deja de pegar a los menores de edad del barrio, deja vivir a la gente corrupto ladrón i abusonnn», així com «Abusador de menores de edad, abusón!!!».A causa d'aquests fets, l'agent va patir un quadre ansiós depressiu amb fòbies pel qual va haver d'agafar la baixa laboral temporal i no va poder exercir els seus quefers habituals durant 30 dies.Al març del passat any, Morad va ser absolt per falta de proves en un judici en el qual la Fiscalia li demanava dos anys i mig de presó acusat d'intentar entrar a robar en un habitatge i amenaçar de mort a un veí que el va sorprendre, al febrer de 2018.Durant l'etapa de restriccions pel coronavirus, Morad també va ser detingut, al juliol de 2021, per saltar-se el toc de queda, al costat d'uns amics, i agredir suposadament als agents que els van recriminar la seva actitud.