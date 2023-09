El Govern confon Ivana Andrés, jugadora de la Selecció, amb Ivana Icardi en condecorar a les futbolistes

Ivana Icardi, germana del futbolista Mauro Icardi, ha estat protagonista de realities com Gran Hermano i Supervivientes

Actualitzada 05/09/2023 a les 15:27

El Govern, a través del Consell Superior d'Esports (CSD), ha concedit la Medalla d'Or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu a la selecció espanyola femenina de futbol després de proclamar-se campiones del món. No obstant això, aquest detall ha quedat entelat per una surrealista confusió.El CSD, al BOE en el qual recull a totes les jugadores que reben aquest reconeixement, no ha inclòs a Ivana Andrés, capitana de la selecció, perquè en el seu lloc ha afegit un altre nom que pot resultar molt conegut per a part de la societat espanyola.«Ivana Icardi Rivero», es pot llegir en aquest document. I ella és precisament la germana de Mauro Icardi, actual futbolista del Galatasaray de la lliga turca, i protagonista d'alguns realities com a Gran Germà i Supervivents.Aquesta confusió ha arribat immediatament a les xarxes socials, que s'ho han pres amb humor i fins i tot han felicitat a Ivana Icardi pel seu paper al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. El CSD no ha trigat en reaccionar i l'error, més una anècdota, serà esmenat amb la màxima promptitud al BOE i s'ha enviat, així mateix, una carta de disculpa a la jugadora.