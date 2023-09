Descobreixen com silenciar dos gens que provoquen resistència a la quimioteràpia

Actualitzada 05/09/2023 a les 15:51

Gens presents en molts càncers

Medicaments ja coneguts

La quimioteràpia és un dels tractaments més freqüents per al càncer, però hi ha persones que per diversos motius poden no respondre adequadament davant aquesta estratègia. Les causes d'aquesta resistència són variades; en alguns casos, darrere hi ha factors genètics.Ara, un grup d'investigadors de la Queen Mary University de Londres (el Regne Unit) han descobert dos gens que causen aquesta resistència en els pacients càncers de cap i coll, i que silenciar qualsevol d'aquests gens pot provocar que cèl·lules cancerígenes que eren resistents a la quimioteràpia deixin de ser-ho. Els dos gens descoberts de fet 'operen' en la majoria de càncers humans, la qual cosa vol dir que aquestes troballes podrien potencialment estendre's a altres càncers amb nivells d'expressió elevats d'aquests gens.Com expliquen aquests autors a la revista científica Molecular Cancer, es tracta dels gens anomenats NEK2 i INHBA, que causen quimioresistència en els càncers de cap i coll de cèl·lules escatoses. Emprant una tècnica de mineria de dades i una llibreria de substàncies químiques ja emprades en farmacologia van trobar dues substàncies (una toxina procedent d'un fong anomenada sirodesmina A i una altra procedent d'un bacteri anomenat carfilzomib) que poden silenciar l'expressió d'aquests dos gens de manera selectiva (el que evita alguns efectes secundaris). Això tornava les cèl·lules cancerígenes resistents a un fàrmac quimioterapèutic comú anomenat cisplatina fins a trenta vegades més sensibles a aquest mateix tractament.Els investigadors subratllen com a aspecte important d'aquesta troballa el fet que es tracti de substàncies que ja es venien emprant, la qual cosa demostra que existeixen alguns fàrmacs per als quals és possible trobar nous usos i, d'aquesta manera, accelerar en bona part els processos de desenvolupament de noves teràpies contra malalties complexes com el càncer.A més, aquest tipus d'enfocaments ofereixen una nova sortida per als pacients amb tipus de càncer que, com ocorre en el cas dels càncers de coll i cap, actualment tenen mes bé poques opcions de tractament al marge de les seves característiques genètiques i a conseqüència d'això moltes vegades pronòstics bastant negatius.