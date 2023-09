Deixen en llibertat el caçador que va matar d'un tret un veí d'Arbúcies en una batuda

Li demana que es personi sempre que sigui requerit, mentre la causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent

Actualitzada 05/09/2023 a les 17:56

El jutjat d'Instrucció 4 de Santa Coloma de Farners ha deixat en llibertat el caçador que diumenge va matar d'un tret un veí d'Arbúcies (Selva) en una batuda que s'estava duent a terme a la localitat. El jutge no li imposa cap mesura cautelar, i només li demana que es personi cada vegada que ho consideri. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent.El caçador va disparar contra un senglar que fugia per una riera, però el projectil va tocar la víctima, que va morir com a conseqüència del tret. En un comunicat, la Federació de Caça de Catalunya (FCC) va deixar clar que tots els permisos estaven demanats i que «complia la normativa». Per contra, Ecologistes en Acció ha demanat la restricció «severa» de l'activitat.