Barcelona: Un cotxe patrulla dels Mossos que circulava en sentit contrari envesteix per accident un motorista

La policia duia les llums i les sirenes activades perquè estava perseguint els presumptes autors d'un robatori

Actualitzada 05/09/2023 a les 14:42

Un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra ha envestit per accident un motorista a la plaça John F. Kennedy de Barcelona, al districte de Sant Gervasi. Ho ha avançat Betevé i ho han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos. Els fets van tenir lloc dilluns per la tarda quan la policia estava perseguint els presumptes autors d'un robatori en un domicili.El vehicle circulava en sentit contrari amb els llums i les sirenes posades i anava a poca velocitat. Com a conseqüència de la topada el conductor de la motocicleta va resultar ferit lleu. La intervenció policial va acabar amb un detingut per robatori.