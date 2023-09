Aquest és l'aliment amb més calci que la llet, més ferro que un filet i poques calories

Aquest aliment és ric en nutrients, té un alt contingut en fibra, enforteix els ossos i afavoreix la salut del cor i la vista

Actualitzada 05/09/2023 a les 18:35

Replet de vitamines, calci i ferro

Més ferro que un filet però s'absorbeix pitjor

El kale, també anomenada col arrissada o col verda, és un vegetal de fulles verdes procedent del nord d'Alemanya que s'ha tornat cada vegada més popular a Espanya i altres països occidentals a causa dels seus nombrosos beneficis per a la salut, per la qual cosa és considerat un superaliment. Des de la web Farmàcia Bio destaquen que «el kale conté més calci que la llet, més ferro que la carn i gran quantitat de vitamines i minerals que la fan un super aliment amb alt valor nutricional».Edgar Barrionuevo, nutricionista del Centre d'estètica i medicina estètica Silvia Giralt explica a 20minutos que «el kale és un vegetal de fulles verdes que s'ha guanyat la reputació de superaliment a causa del seu alt contingut de nutrients». Altres beneficis del kale, segons Medical News Today, inclouen ajudar a controlar la pressió arterial, millorar la salut digestiva i protegir contra el càncer i la diabetis tipus 2.En aquest sentit, explica que «està carregat de vitamines com l'A, C i K, així com minerals com el calci i el ferro. Gràcies al seu contingut d'antioxidants, com el beta-carotè i la luteïna, el kale pot contribuir a la salut ocular i al sistema immunològic».A més, segons agrega el nutricionista, «també és una excel·lent font de fibra i pot ajudar en la digestió i el control de l'apetit». «La presència de compostos fitoquímics al kale s'ha associat amb propietats anticancerígenes i antiinflamatòries, la qual cosa ho converteix en un valuós component d'una dieta equilibrada», aconsella.Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) destaquen que el kale té molt poques calories, un alt contingut en fibra (efecte saciant), és ric en vitamines i en minerals com el potassi, el calci o el magnesi.No obstant això, expliquen des de l'OCU: «El kale té ferro, sí, però més que un filet? La diferència entre tots dos és que el ferro d'origen animal (carn) és ferro hemo i s'absorbeix molt millor (s'absorbeix al voltant del 25%), mentre que el d'origen vegetal (llenties, espinacs... o kale) és ferro no hemo, i malgrat comptar amb una bon quantitat, la seva absorció és molt més baixa (no més del 5%)».Una cosa similar succeeix amb el calci, indiquen des de l'Organització de Consumidors i Usuaris:. La col arrissada té 212 mg de calci per cada 100 grams, mentre que la llet conté uns 110 mg de calci per cada 100 ml. No obstant això, «mentre que el de la llet és molt 'biodisponible', fàcilment aprofitable per l'organisme, el calci present en els vegetals s'absorbeix menys, per la presència de fitatos», subratllen. Malgrat això, aportació més calci realment o menys que la llet, els beneficis del kale són indiscutibles i nombrosos.